Deal Macky-Idy – Rewmi dément

Les partisans d’Idrissa Seck n’ont pas tardé à réagir à la sortie du journaliste Cheikh Yerim Seck à la Tfm, dimanche sur un supposé deal entre le président de la République, Macky Sall et leur leader. A les en croire, Cheikh Yérim Seck a, ce dimanche 5 Janvier, tenté de jeter le discrédit sur le Président Idrissa Seck.



« Nous tenons à démentir formellement ses propos et indiquons que le parti Rewmi et le Président Idrissa SECK ne s’inscrivent pas dans ce faux débat. Nous n’avons comme interlocuteur que le peuple sénégalais et ne sommes intéressés que par les responsabilités qu’il nous confie directement par voie électorale » précisent-ils.



C’est d’ailleurs une partie considérable de ce peuple qui a récemment investi le Président Idrissa Seck de son espoir et de sa confiance. Il demeure ainsi stoïque et concentré sur comment procurer à ses compatriotes un mieux-être pérenne font-ils remarquer dans un communiqué signé par le secrétaire national à la Jeunesse de Rewmi, Mory Guèye.



