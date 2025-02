De la cybersécurité à la culture de la fraise : le pari courageux d’Abdourazak BA

09/02/2025 19:24

Abdourazak BA, pur produit du lycée Charles De Gaulle de Saint-Louis, a entrepris un parcours atypique après son baccalauréat en poche et son orientation au département informatique à l’Université Alioune DIOP de Bambey. Devant les demandes de stage sans réponses et la requête non concluante de poursuivre le Master, ce passionné de la cybersécurité décide de changer de cap. Fort de plus de dix ans d'expérience dans le maraîchage, il se lance dans la culture de fraises sur la route de Khor. Sa gamme de productions s’étend du concombre à la salade, en passant par la menthe, le radis et le chou-fleur. Mais sa véritable passion reste la fraise, un projet qu'il espère développer pour répondre à la demande de Saint-Louis.