De l'aide militaire américaine «en route» pour Israël, Washington renforce son dispositif régional

08/10/2023 20:20

Le président américain Joe Biden a fait savoir au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que de l'aide militaire américaine « est désormais en route » pour Israël et que davantage est attendu « dans les prochains jours », a annoncé la Maison Blanche dans un communiqué dimanche 8 octobre.



Lors d'un appel avec Benyamin Netanyahu, Joe Biden a promis « le soutien total à son gouvernement et au peuple israélien à la suite d'un assaut épouvantable et sans précédent des terroristes du Hamas », a ajouté l'exécutif américain. Par ailleurs, le Pentagone a confirmé l'envoi de munitions à Israël et a annoncé le renforcement de leur dispositif régional.