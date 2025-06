De café Touba à la mode : le parcours inspirant d’Oumar Fall

S’il y a une chose qu’Oumar Fall ne regrette pas dans sa vie, c’est bien d’avoir refusé d’attendre un recrutement hypothétique. Après avoir obtenu son master à l’université Gaston Berger, il choisit résolument la voie de l’entrepreneuriat. Avec seulement 15 000 francs CFA en poche, il démarre en 2018 comme vendeur de café Touba sur l’avenue Général de Gaulle. Deux ans plus tard, grâce à sa détermination et à son sens de l’effort, il parvient à réunir trois millions de francs CFA et lance sa propre marque de vêtements baptisée "Omar". Aujourd’hui, son ambition est claire : développer une grande manufacture au Sénégal et à l’international pour créer de l’emploi et promouvoir le "Made in Sénégal". Son message aux jeunes : persévérance, patience et foi en ses rêves.