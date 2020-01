De SDE à SUEZ, Zone d'ombre dans la distribution de l'eau au Sénégal. Par Mamadou O. MBAYE

La signature du contrat d’affermage du service public de l’eau et le lancement de la nouvelle société SEN’EAU a retenu l’attention d’un lecteur de Financial Afrik. Nous reproduisons l’intégralité de sa tribune qui aborde plusieurs aspects de cette longue bataille de l’eau qui aura duré presque trois ans. Si le Groupe SUEZ a ainsi démarré ses activités le 1er janvier 2020, des questions sont encore en suspens. “En attendant que les moyens de recours ne soient totalement épuisés au Sénégal, la SDE va se plaindre à Abidjan auprès de la Cour de Justice de la CEDEAO. Qu’adviendrat-il si ces dernières instances parvenaient à donner raison à la SDE? Une question qui trouve tout son sens si l’on connait la force des lois supranationales sur celles nationales”.