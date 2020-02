De Louis Mbarick Fall «Battling Siki» à Assane Faye : ces champions qui ont fait rayonner la boxe sénégalaise.

La boxe sénégalaise restera encore des années collée au nom de Louis Mbarick Fall alias Battling Siki (1897-1925). Natif de Saint Louis, il a été le premier Africain à devenir champion du monde dans un contexte où un boxeur dit de couleur avait du mal à se faire une place dans le gotha de la boxe mondiale voire européenne.