De Louga à la Francophonie : le Sénégal honore l’héritage d’Abdou Diouf

L’ancien président de la République, Abdou Diouf, sera célébré aujourd’hui, mardi 2 septembre, et le samedi 6 septembre 2025 à Dakar, à l’initiative de la Fondation Abdou Diouf Sport-Vertu.



Selon le programme officiel, la cérémonie d’ouverture, prévue ce matin au Musée des civilisations noires, sera marquée par plusieurs allocutions. Celles du directeur du musée, Pr Mouhamed Abdallah Ly, du président de la Fondation, Moustapha Tall, ainsi que le message du représentant du chef de l’État. Une conférence inaugurale sera ensuite prononcée par le philosophe Souleymane Bachir Diagne, suivie de témoignages rendus par Aminata Mbengue Ndiaye, Mansour Mbaye, Sidiki Kaba, Abdoulaye Makhtar Diop et Pierre Goudiaby Atepa.



À la mi-journée, un vernissage d’exposition dédiée à Abdou Diouf aura lieu. Celle-ci restera ouverte au public jusqu’au dimanche 7 septembre. En amont, le samedi 6 septembre, une conférence des juristes africains réunira notamment Dr Djiby Diakhaté, Pr Ogo Diop et Me Benoît Ngom.



Lors d’un point de presse le 22 août dernier à Dakar, le président de la Fondation, Moustapha Tall, avait insisté sur la portée de ces festivités : « une occasion unique de rendre hommage à l’homme d’État qui a servi le Sénégal avec distinction et marqué l’histoire de notre pays ». Selon lui, l’objectif dépasse la commémoration : il s’agit aussi de réfléchir sur l’impact politique, économique, social et culturel de l’action d’Abdou Diouf, au Sénégal comme dans l’espace africain et francophone.



De son côté, Abdoulaye Vilane, président du Conseil départemental de Kaffrine, a salué une « vie exemplaire et un homme de synthèse ». Dans une note, il a rappelé les racines familiales de l’ancien chef de l’État, né à Louga en 1935, formé aux valeurs de rigueur et d’ouverture, marqué par ses liens avec Mamadou Dia et Léopold Sédar Senghor.



Il a également mis en avant l’héritage politique d’Abdou Diouf : la consolidation des institutions, le renforcement de l’État de droit, et surtout le 19 mars 2000, date où il offrit au Sénégal « une leçon de démocratie en acceptant sa défaite ». Sur le plan international, il a incarné à la tête de la Francophonie « la dignité africaine ouverte à l’universel ».



Enfin, Abdoulaye Wilane a tenu à rappeler le rôle plus intime de l’ancien président : « l’époux fidèle et le père attentif », modèle de discrétion et de grandeur. Et de conclure : « Abdou Diouf est un don pour sa famille, pour le Sénégal, pour l’Afrique et pour le monde. »

