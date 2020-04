Daouda GUISSÉ: "Golbert avait préparé son départ …"

« Certes, le Sénégal a perdu, mais Saint-Louis qui a perdu un digne fils », témoigne Daouda GUISSÉ avec qui il avait cheminé aux premières heures de la station régionale de la RTS et formé la troupe "Bara Yeggo".



« Il avait dépensé toute son énergie pour le développement de sa cité. Il l'aimait foncièrement et s'était engagé pour sa cause », a-t-il ajouté d’une voix empreinte de douleur ».



" Gobert DIAGNE avait préparé son départ. Il avait préparé sa tombe », rappelle l’ex-directeur de la RTS de Matam. « Nous avons perdu un grand homme, un serviteur de NDAR », note Makhou MBENGUE, son fidèle collaborateur avec qui il animait le défilé du 4 avril sur la place Faidherbe.



