Dans une vidéo, Schwarzenegger dit “la vérité” aux Russes et à Poutine d'arrêter la guerre

18/03/2022 09:49

L'acteur et homme politique austro-américain Arnold Schwarzenegger s'est adressé au peuple russe pour lui "dire la vérité sur la guerre en Ukraine" dans une vidéo publiée jeudi sur les réseaux sociaux, dans laquelle il dénonce "la propagande et la désinformation" du Kremlin.