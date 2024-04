Dakar va abriter la 4e édition de la conférence internationale sur le Pétrole, le Gaz et l’Energie

12/04/2024 16:54

La conférence et exposition MSGBC Oil, Gas & power 2024, un événement axé sur la région, dédié au succès énergétique de la Mauritanie, du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry (MSGBC), revient à Dakar pour sa quatrième Édition les 3 et 4 décembre 2024.



En collaboration avec les ministères de l’Energie des pays membres du Msgbc, l’édition de cette année est organisée en partenariat officiel avec Petrosen, le comité stratégique pétrolier et gazier Cos Petrogaz et le groupe de plaidoyer énergétique, la chambre africaine de l’énergie. Avec d’importantes réserves offshore de pétrole et de gaz, des ressources solaires et éoliennes abondantes, ainsi que des opportunités dans l’agriculture, l’exploitation minière et le développement des infrastructures, la gestion du Msgbc émerge comme un marché attractif pour les investissements. Devi Paulsen-Abbott, Pdg de l’organisateur de l’évènement, Energy Capital & Power invite les délégués à prendre part à cette conference. « Nous invitons les délégués à entreprendre un voyage transformateur lors de la conférence et de l’exposition Msgbc Oil Gas & Power en 2024, ou le projecteur sera braqué sur des projets impressionnants, des développements et des opportunités d’investissements au sein du bloc »,



Une fois opérationnel, le projet pétrolier offshore inaugural du champ de Sangomar qui prévoit un premier pétrole à la mi-2024, offrira une multitude de perspectives pour les sociétés d’exploitation et de production, les fournisseurs de technologie et de services et les investisseurs du paysage africain et mondial pendant ce temps englobant l’exploitation, la production, la génération d’électricité et le développement de raffineries, la production initiale du champ de gaz naturel transfrontalier Grand tortue Ahmeyiim est également attendue cette année.



La conférence Msgbc Oil Gas & Power 2024 mettra également en avant la vision énergétique du Maroc alors que le pays s’efforce de mener la région vers des partenariats mondiaux et des développements à grande échelle. Porté par un engagement envers les énergies renouvelables et le développement durable. En plus du pétrole et du gaz, la région du Msgbc offre de nombreuses opportunités dans le domaine des énergies renouvelables.