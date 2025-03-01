NDARINFO.COM
Dakar : un commerçant perd 300 millions Fcfa dans une escroquerie mystique

Un commerçant du marché Sandaga a été victime d’une vaste escroquerie sous prétexte de pratiques mystiques destinées à “fructifier son business”. Depuis 2021, B. Diop a remis plus de 300 millions de Fcfa à un marabout présenté comme Touba Diop alias Serigne Khadim (44 ans).

Selon des sources judiciaires, 132,7 millions de Fcfa ont pu être formellement retracés à travers des transfertseffectués au profit du mis en cause. Interrogé, celui-ci a affirmé avoir utilisé l’argent pour “nourrir ses nombreux talibés”.

L’affaire, révélée par Libération, est en cours d’instruction.
 



