Dakar : tentative d’évasion spectaculaire déjouée à Liberté VI

Une tentative d’évasion spectaculaire a été déjouée, lundi 2 septembre, au Camp pénal de Liberté VI à Dakar, a appris l’APS de source sécuritaire.



Le détenu M. Ndiaye, incarcéré au Quartier de haute sécurité et condamné en janvier 2023 à quatre ans de prison pour vol en réunion, avait réussi à escalader la toiture de l’établissement avant de prendre la fuite en fin de journée.



Des tirs de sommation et une course-poursuite ont permis aux gardiens de prison de le rattraper aux abords du camp Sékou Mballo, voisin de l’établissement pénitentiaire, renseigne Libération;



Le prisonnier a été reconduit en cellule.





