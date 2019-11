Dakar : nouveau paradis des blanchisseurs d’argent et des narcotrafiquants

Étant un trait d’union entre l’Amérique latine et l’Europe du fait de son emplacement stratégique, le Sénégal devient de plus en plus un pays de blanchiment d’argent et de transit pour les trafiquants à cause de ses infrastructures et de ses frontières poreuses. Cette question de criminalité transfrontalière demeure un sujet préoccupant et surtout très complexe. Cela se justifie par le développement du trafic de drogue, de véhicules de luxe, d’êtres humains et d’armes lourdes. Quand l’ancienne route des Caraïbes a été fermée, les narcotrafiquants ont fait de notre espace un point de transit. Cela représente un danger réel face aux investissements étrangers et à la circulation des biens et des capitaux.