Dakar : interdiction du sit-in nu des féministes prévu le 31 décembre

28/12/2024 23:52

Le Collectif Sit-in Nu/And Deff Taatu Neen pour Lutter Contre la Culture du Viol a fait part, ce 28 décembre, de son indignation face à l’interdiction d’un sit-in en tenue d’Ève, prévu pour le 31 décembre 2024.



Dans un communiqué, le collectif dénonce cette décision qu'il qualifie de surprenante et regrettable, alors qu’une demande d’autorisation avait été dûment soumise aux autorités compétentes.



La manifestation projetée vise à mettre en lumière l’ampleur des violences faites aux femmes au Sénégal et à dénoncer le silence qui entoure ces drames.



« Ces violences font partie de la vie quotidienne de la moitié de la population sénégalaise, ainsi que des enfants qui en sont toujours les victimes primaires ou collatérales au sein des familles », souligne le communiqué.



Le Collectif insiste sur la nécessité d’agir et refuse de se laisser décourager par cette interdiction.



« Nous, société civile féministe, ne reculerons devant aucune entrave pour faire entendre et valoir nos engagements en faveur de la protection des femmes, des jeunes filles et de toutes les personnes qui subiraient des violences patriarcales », mentionne-t-il.