Dakar : interdiction de 4 marches prévues, ce vendredi

Le préfet du département de Dakar, Alioune Badara Samb, a révélé, à travers un communiqué de presse, avoir interdit 4 manifestations qui ont été prévues, ce vendredi, dans l'après-midi, à Dakar.



L'autorité préfectorale dit avoir reçu, sur sa table, que déclarations de manifestation respectivement de la part d'un "parti politique, d'un syndicat et de deux mouvements citoyens".



Des manifestations que le préfet a décidé d'interdire "afin de garantir l'ordre public "



D'après des informations, ces demandes avaient été déposées par le G7, qui regroupe des syndicats d'enseignants, les plateformes "Aar linu bokk" et "Samm sunu Reew" et le parti MCSS Fuleu ak Dayda, membre de la mouvance présidentielle.



