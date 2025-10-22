Dakar et Barcelone renforcent leur coopération autour de l'accès à l'eau et à l'assainissement

22/10/2025

La Ville de Dakar a accueilli ce mardi une délégation composée de représentants de l’Université de Barcelone, de la Fondation MON3 et de l’Institut Fondamental d’Afrique Noire (IFAN) de l’Université Cheikh Anta Diop, dans le cadre du projet « Droit à l’eau et à l’assainissement dans la Ville de Dakar – Promotion de solutions fondées sur la nature ».





La rencontre, tenue à l’Hôtel de Ville de Dakar, a été présidée par la Première Adjointe au Maire, Mme Ngoné Mbengue, en présence d’élus municipaux et de techniciens de la Ville.





Ce projet vise à renforcer les capacités techniques locales et à développer des solutions fondées sur la nature pour une gestion durable des eaux usées et pluviales, dans un contexte urbain confronté à des défis croissants en matière d’assainissement et d’accès à l’eau potable.





L’audience a également permis aux parties de réaffirmer leur volonté de relancer la coopération entre Dakar et Barcelone, à travers l’élaboration d’une nouvelle convention-cadre.



Celle-ci portera sur plusieurs domaines d’intérêt commun, notamment la gestion urbaine durable, l’économie circulaire, la culture, la jeunesse et la gouvernance locale.









