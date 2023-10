Dakar annonce une campagne de rapatriement de migrants sénégalais en Espagne

14/10/2023 06:30

Le ministre de l’Intérieur prépare l’organisation de plusieurs vols de rapatriement de migrants sénégalais depuis l’archipel des Canaries. Le premier avion devrait décoller d’ici la fin du mois d’octobre, avec plus d’une centaines de personnes à bord, direction Dakar.



À peine arrivée, il leur faudra déjà prendre le chemin du retour. Le ministère espagnol de I'Intérieur travaille en ce moment à l'organisation d'«une série» de vols pour mener des migrants au Sénégal depuis les îles Canaries, ont confirmé des sources policières à El Periodico de España dans le journal Libération.



Le premier vol retour devrait décoller «avant la fin du mois» depuis un aéroport canarien, et non depuis le continent, direction Dakar. Sur les 19 507 personnes arrivées dans l'archipel de puis le début de l'année 2023 soit une hausse de près de 20 % par rapport à la même période de 2022 - 90% sont de nationalité sénégalaise, explique le journal espagnol.



Le premier avion comptera «plus d'une centaine» de passagers à bord, accompagnés par la police : «un agent des Unités d'intervention policière (UIP) voyage pour deux étrangers arrivant en situation irrégulière et non acceptés par l'Espagne», précise le journal.