Dakar accueille un congrès inédit sur la santé de la femme africaine

18/06/2026

La santé de la femme africaine au cœur d'un congrès historique. Médecins, chercheurs et décideurs se sont réunis jeudi à Dakar pour la première édition d'un congrès international dédié aux enjeux sanitaires féminins sur le continent, sous le thème « Santé de la femme africaine : entre droits, défis et société ».



Derrière les chiffres alarmants — mortalité maternelle persistante, cancers sous-dépistés, violences non prises en charge — se profile une conviction partagée par tous les participants : soigner les femmes, c'est construire le développement. « La santé des femmes ne se limite pas à une question médicale, mais constitue un indicateur majeur d'équité sociale et de développement », a affirmé Fatou Samba Ndiaye, présidente de l'Association des femmes médecins du Sénégal (AFEMS), qui pilote cette rencontre de deux jours.





Quatre axes structurent les travaux : couverture sanitaire universelle, santé mentale, violences basées sur le genre et maladies non transmissibles. Le cancer du col de l'utérus concentre une attention particulière, Fatou Samba Ndiaye ayant appelé à accélérer sans délai la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV), qu'elle présente comme un levier essentiel de prévention encore insuffisamment déployé.





Le professeur Bara Ndiaye, doyen de la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie (FMPO), a posé les mots sur une réalité continentale difficile : « L'Afrique continue de faire face à d'importants défis, notamment la mortalité maternelle, les inégalités d'accès aux soins, les maladies non transmissibles et les violences faites aux femmes. » Pauvreté, mariages précoces et inégalités de genre aggravent selon lui ces vulnérabilités, appelant à une mobilisation collective des pouvoirs publics, des familles et des établissements de formation.





Du côté du gouvernement, Ndèye Maguette Ndiaye, directrice de cabinet du ministre de la Santé, a ancré le débat dans les priorités de l'État. « Il est important d'assurer le financement de la santé et du renforcement de la couverture sanitaire universelle afin d'assurer une meilleure protection des populations », a-t-elle déclaré, soulignant que la santé des femmes figure dans les orientations de la Stratégie nationale de développement sanitaire et de la Vision Sénégal 2050.





MS/NDARINFO



