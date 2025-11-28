Dakar : Un centre commercial pour libérer les trottoirs

28/11/2025

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, vendredi, une approche clémente mais ferme dans les opérations de désencombrement des voies publiques et édifices publics, tout en annonçant la construction imminente d’un centre commercial destiné à reloger des milliers de marchands ambulants à Dakar.





S’exprimant lors de la séance de questions d’actualité à l’Assemblée nationale, M. Sonko a rappelé qu’il avait déjà donné des instructions en ce sens lors de sa visite à Colobane, l’année dernière. « Nous faisons preuve de compréhension, mais nous ne pouvons tolérer l’occupation des trottoirs, devant les écoles et les hôpitaux », a-t-il affirmé en réponse au député non-inscrit Pape Djibril Fall.





Il a annoncé la pose prochaine de la première pierre d’un centre commercial, ainsi que des travaux d’aménagement prévus au Marché Kermel, situé au centre de la capitale.





Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité pour les commerçants de libérer les trottoirs, tout en garantissant que des solutions définitives sont déjà en cours d’exécution. Il a également souligné que les autorités veillent à l’accompagnement des marchands ambulants, dans un contexte où Dakar s’apprête à accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) dans un an



MS/NDARINFO





