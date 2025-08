Dakar : Les étudiants saint-louisiens menacés d’expulsion de leur siège

Les étudiants ressortissants de Saint-Louis, établis à Dakar, sont confrontés à une situation critique. Leur siège social, situé à HLM 6, est aujourd’hui menacé d’expulsion en raison de difficultés financières.

‎

‎L’Union des Étudiants et Élèves Saint-Louisiens (UEES) alerte l’opinion publique sur les retards importants dans le versement de leur subvention annuelle, consécutifs à l’alternance politique récemment survenue.

‎

‎Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, l’UEES précise que la subvention destinée à l’année académique 2023-2024 n’a été versée qu’en 2025, mais au titre de l’année précédente. Par conséquent, les mensualités relatives à l’année en cours (2024-2025) demeurent impayées, fragilisant leur situation.

‎

‎« À ce jour, nous portons à la connaissance des parents d’élèves, des autorités politiques, des commerçants, des citoyens et des sympathisants que l’UEES n’a bénéficié d’aucune aide concrète, à l’exception de la municipalité de Saint-Louis, de l’administrateur Ibrahima Diop et du directeur général de l’Aéroport International Blaise Diagne, Cheikh Bamba Dièye », peut-on lire dans le document.

‎

‎Les étudiants dénoncent le silence prolongé des autorités. « Il est incompréhensible que des étudiants engagés, organisés et pacifiques soient ignorés dans leur détresse. Nous refusons de croire à un abandon délibéré ; néanmoins, nous attendons des gestes forts », soulignent-ils avec amertume.

‎

‎Face à cette urgence, ils lancent un appel à une mobilisation collective pour préserver ce qu’ils considèrent comme un héritage commun.

‎