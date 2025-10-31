Dakar 2026 : Ayo, une mascotte symbolique née de la créativité de la jeunesse africaine

31/10/2025

À moins d’un an des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le Sénégal célèbre le fruit d’une imagination collective : Ayo, mascotte officielle de l’événement, a été dévoilée ce lundi dans une ambiance festive, en présence du président Bassirou Diomaye Faye et du Comité d’organisation.





Ayo, qui signifie « joie » en yoruba – une langue parlée principalement au Nigeria – incarne l’esprit panafricain des JOJ. « Célébrons le fruit de cette imagination collective qui incarne toute l’Afrique », a déclaré Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité d’organisation, avant la révélation officielle du lion au sourire malicieux.





Le processus de sélection s’est voulu inclusif et éducatif, avec un concours national lancé le 26 février 2025 auprès des collégiens et lycéens sénégalais, âgés de 12 à 18 ans. Près de 500 élèves, issus de 41 établissements répartis dans 16 départements, ont participé à cette aventure citoyenne.





Le nom Ayo a été proposé par Ndéye Khady Cristal Coumbassa, 18 ans, d’origine guinéenne. « Je voulais un nom en langue africaine, pas exclusivement sénégalais, pour porter le message d’unité et de joie des JOJ », explique la jeune lauréate, émue d’avoir appris la nouvelle peu avant la cérémonie.





Le design de la mascotte a, quant à lui, été imaginé par Ndéye Mariama Diop, 16 ans, élève de seconde. Passionnée de dessin depuis l’enfance, elle s’est inspirée des tenues traditionnelles africaines portées le vendredi au Sénégal. Ayo prend la forme d’un lion, coiffé d’un tingadé – le chapeau traditionnel peul – vêtu des couleurs du continent et chaussé de souliers artisanaux. « Ce concours a ouvert des portes à beaucoup de jeunes. Je suis très heureuse que mon dessin soit choisi », confie-t-elle.





Clôturant la cérémonie, le président de la République a salué la créativité de la jeunesse et souligné l’importance de l’inclusion territoriale dans les JOJ. « La tournée de la flamme olympique dans les 14 régions du Sénégal marquera la dimension festive et nationale de l’événement », a promis Bassirou Diomaye Faye.





Les JOJ Dakar 2026, premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés sur le continent africain, s’annoncent comme une célébration de la jeunesse, de la diversité culturelle et de l’innovation artistique.



