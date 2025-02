Dakar | Diomaye ouvre les portes du musée international du prophète Muhammad (PSL)

28/02/2025 12:00

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a inauguré, jeudi, le musée international du prophète Muhammad (PSL) et de la civilisation islamique, a constaté l’APS. “Première du genre en Afrique de l’Ouest, cet ouvrage nous offre une vision complète de la vie du prophète Mohamed (PSL), réalisée avec des moyens d’exposition modernes et des technologies avancées”, a déclaré le chef de l’État, à l’occasion de la cérémonie d’inauguration au Musée des civilisations noires de Dakar (MCN).



Selon le président Faye, “l’inauguration de ce musée consacré à la biographie du prophète Mohamed (PSL) est la réaffirmation de l’ancrage de notre pays dans les valeurs prônées par l’islam”. Au fil des générations, a-t-il rappelé, “des érudits et des savants, venus de chez nous, ont produit et inscrit dans la postérité des ouvrages sur la vie et l’œuvre du prophète (PSL), qui font autorité dans la communauté islamique mondiale”. Il a souligné, à ce propos, qu’il est “remarquable que des compatriotes sénégalais aient pu, à leur époque, accéder à des sources parfois rares pour approfondir leurs recherches et offrir à la postérité des éclairages précieux sur les enseignements de notre prophète”. Il note que grâce à “ce riche héritage, les séquences de la vie du prophète (PSL) sont connues des Sénégalais abreuvés aux sources de nos anciens”.



Le chef de l’État a rappelé que le Sénégal, “terre de croyance, de tolérance religieuse, a toujours été, depuis des siècles, un niveau de stabilité où l’amour porté au prophète, se transmet de génération en génération et forge une part fondamentale de notre identité”. “Cet héritage, nous avons le devoir de l’entretenir, de le sauvegarder, de le partager avec toute l’humanité islamique et même au-delà”, a-t-il dit.



Bassirou Diomaye Faye a toutefois relevé que “nous sommes à une époque où les centres d’enseignement islamique, les daaras, ne sont pas accessibles à tous pour y étudier la vie du prophète (PSL) et l’histoire de l’implantation de l’islam et de sa dissémination à travers le monde”. C’est tout le sens, dit-il, de l’inauguration de ce musée consacré au prophète Mouhammad, à sa famille, à son séjour sur notre terre, “un moment solennel et historique dont la finalité est de contribuer à la vulgarisation chez le grand public de l’histoire de cet élu de Dieu comme le modèle accompli”. Construite sur l’esplanade du musée des civilisations noires de Dakar, cette œuvre culturelle et civilisationnelle fondée sur le Saint-Coran et la Sunna, a été réalisé grâce à l’appui du royaume d’Arabie Saoudite.



Les installations à l’intérieur rendent compte des événements historiques de l’islam et offrent aux visiteurs, l’occasion de faire un voyage dans le temps, de se transporter 14 siècles en arrière. Elles permettent ainsi de se mouvoir virtuellement à travers les rues de La Mecque et de Médine, reconstituées en trois dimensions et animées par les outils technologiques les plus modernes. Construit avec un système numérique et des outils technologiques avancés, on y retrouve des séquences qui unissent la relation du prophète Mouhammad aux enfants, aux êtres vivants, aux autres espèces et à l’environnement, ainsi qu’une description détaillée de ses appartements et de ses lieux de vie. Le musée, riche de plus de 330 ouvrages et encyclopédies basés exclusivement sur le Coran et les Hadiths, a été conçu par des personnalités scientifiques musulmanes réputées.



Le projet a été validé par plus d’un millier de savants à travers le monde, notamment des élus du Royaume d’Arabie Saoudite, de l’Université Al-Azhar Al-Sharif, ainsi que d’éminents savants du Sénégal et de la Mauritanie, des Oulémas du Maroc et de plusieurs autres savants du continent africain. Les matériaux ont été traduits et approuvés par l’Université Al-Azhar d’Égypte et les documents ont également été traduits en wolof.