Dahra Djoloff : Huit chauffeurs grévistes arrêtés pour entrave à la circulation

07/04/2026

La tension est montée d'un cran dans le secteur des transports à Dahra Djoloff. La brigade de gendarmerie territoriale a procédé à l'interpellation de huit chauffeurs grévistes à la sortie de la ville, suite à des échauffourées avec des collègues non-grévistes.





Les mis en cause sont accusés d'avoir tenté d'empêcher manu militari le transport de passagers vers Dakar. Selon des sources locales, la colère des grévistes a éclaté lorsqu'ils ont appris que certains chauffeurs comptaient lever le mot d'ordre. L'opposition a viré à l'affrontement : le pare-brise d'un véhicule de type « War Gaindé », en partance pour la capitale, a été caillassé, provoquant une riposte immédiate des non-grévistes.





Sous la houlette de l'adjudant-chef Sène, les enquêteurs de la brigade de Dahra se sont déployés sur les lieux pour rétablir l'ordre. Les huit chauffeurs ont été placés en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui, destruction de biens, menaces, voies de fait et entrave à la libre circulation des personnes.





MS/NDARINFO



