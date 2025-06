Dagana : les riziculteurs saluent l’appui de l’État mais regrettent leur mise à l’écart

Le collège des producteurs de riz du département de Dagana a exprimé sa reconnaissance envers l’État du Sénégal pour les efforts consentis en faveur du développement agricole dans la vallée du fleuve Sénégal.



Son président, Pape Sandiour Dieye, a notamment salué la subvention du paddy, estimée à plus de trois milliards de francs CFA, ainsi que l’accompagnement de la SAED (Société d’Aménagement et d’Exploitation des terres du delta) au cours de la dernière campagne rizicole.



« L’appui de l’État est un signal fort pour les producteurs », a déclaré M. Dieye, insistant sur l’impact positif de ces mesures sur la filière rizicole locale.



Il a souligné que ces soutiens ont permis de renforcer la production et de redonner confiance aux acteurs du secteur.



Cependant, le président du collège a également exprimé une profonde déception quant à l’exclusion des producteurs lors de la récente tournée économique du président Bassirou Diomaye Faye dans le Walo.



« Les acteurs économiques, y compris notre partenaire la Banque Agricole, n’ont pas été associés. C’est regrettable », a-t-il affirmé.



Selon lui, cette absence de consultation affaiblit la dynamique locale et prive le chef de l’État d’un échange direct avec les véritables acteurs de terrain. Les producteurs appellent ainsi à une plus grande implication des organisations professionnelles dans les visites officielles et les processus de décision concernant les politiques agricoles.