Daech a peur du Covid-19

Vous n’en croirez pas vos yeux ni vos oreilles. Et pourtant, c’est vrai. Daech ou l‘État islamique aussi a horreur du nouveau coronavirus. L’organisation jihadiste déconseille à ses éléments de se rendre dans des États touchés par la pandémie.



« Les personnes en bonne santé ne doivent pas entrer dans les pays affectés par l’épidémie et celles qui sont contaminées ne doivent pas en sortir », peut-on lire dans une déclaration du groupe djihadiste publiée dans le bulletin de propagande al-Naba relayée par le journal britannique The Sunday Times.



Le COVID-19 touche quasiment tous les quatre coins de la planète. Y compris des pays du Moyen-Orient dont l’Irak (près de 110 cas pour quelque 10 décès) où est basé Daech.



Le coronavirus a déjà tué au moins 7063 personnes dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 09h00 GMT (10h00).