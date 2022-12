DPG du PM Amadou Ba: Les journalistes assiègent l’Assemblée pour réclamer la libération de PAN

12/12/2022 11:58

La déclaration de Politique Générale du Premier ministre Amadou Bâ, ce lundi à l’Assemblée nationale a été l’occasion pour les journalistes de réclamer la libération de leur confrère Pape Alé Niang, détenu de plus d’un mois à la prison de Sébikotane. Habillés en t-shirt rouge, l’on pouvait lire "hospitalisé, Pape Alé Niang en danger, l’Etat insensible".





Les député de l’opposition sensible à cet appel de la presse, n’ont pas manqué d’applaudir et de joindre leurs voix à la cause. Au même moment les militants d’Amadou Ba scandaient le noms de leur leader.