DPG de Sonko : le PIT Sénégal n'est pas rassuré

30/12/2024 09:56

Dans un communiqué de presse, le Parti de l’indépendance et du travail du Sénégal (Pit-Sénégal) a émis des réserves sur la Déclaration de politique générale (Dpg) de Ousmane Sonko.



Le Parti de l’indépendance et du travail du Sénégal (Pit-Sénégal) s’est prononcé, à travers un communiqué de presse, sur la Déclaration de politique générale (Dpg) du Premier ministre, Ousmane Sonko. D’emblée, le Pit a indiqué que le Premier ministre a attendu d’avoir créé sa «propre tribune pour se jeter à l’eau, réussissant ainsi à éviter cet exercice devant la mandature précédente». Abordant le fond, le Pit relève que « la Dpg tardive » du chef du gouvernement n’est, en réalité, qu’une «profession de foi» survenant après les élections.



Laquelle reprend « les nombreuses idées » du référentiel « Sénégal 2050 », dont des pans entiers étaient déjà présents dans « le Plan Sénégal émergent ». Revenant sur la loi d’amnistie dont le Premier ministre a annoncé qu’elle serait rapportée, le Pit-Sénégal soutient qu’il s’est toujours opposé à l’adoption de celle-ci. Ce, parce qu’il estimait qu’aucune violence physique, morale ou politique ne doit être amnistié et mise sous silence dans l’intérêt de dessein politique. Cependant, le Pit demande quel serait le sort de nombreux présumés acteurs ou instigateurs des violences de 2021 à 2024 de tous bords, qui ont été libérés dont le Premier ministre Ousmane Sonko ?



En effet, le Pit dit être favorable pour la reprise des enquêtes et des auditions liées aux violences afin de situer les responsabilités de chacun. Mais, précise-t-on dans le document de presse : « le Pit ne milite pas pour la réouverture du cycle de tensions ayant conduit notre pays au bord du précipice ». Il regrette également que sur les 130 pages du document lu par le Premier ministre, une demi-page ait été consacrée « au plan politique pour évoquer brièvement des points comme la bonne gouvernance, les conditions de participation aux élections, le statut du chef de l’opposition… ».



Selon le Pit, cela est bien insuffisant et trahit une grande méprise quant aux jalons posés bien avant l’avènement de Pastef et de ses dirigeants. De l’avis de ce parti, le système politique sénégalais est certes perfectible, mais il a atteint un certain seuil après de longues luttes de la gauche sénégalaise et d’autres forces qui se sont sacrifiées pour le Sénégal. « Ousmane Sonko dirige un parti politique depuis environ 10 ans sans avoir jamais organisé le moindre congrès pourtant indispensable à une organisation politique démocratique », a rappelé le Pit. La formation politique a, par ailleurs, apporté son soutien à l’ancien député Moustapha Diakhaté actuellement dans les liens de la détention et à Barthélémy Dias, révoqué de ses fonctions de maire de la Ville de Dakar.



Avec Le Soleil