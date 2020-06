DISTRIBUTION DE REPAS À L’HÔPITAL DE SAINT-LOUIS : les belles œuvres solidaires de l’association « Un Pont pour l’Avenir » (vidéo)

Durant tout le mois de Ramadan, l’association « Un Pont pour l’Avenir » s’est illustrée à travers des actions sociales au profit de patients de l’hôpital régional de Saint-Louis. Ce, en vue d’assister les personnes défavorisées dans cette période de conjoncture économique favorisée par la Covid-19. La première partie de cette grande initiative humanitaire a été bouclée, vendredi, par un partage de repas aux patients, accompagnants et au personnel soignant de l’institution sanitaire. À cette occasion, 250 kits alimentaires ont été distribués. Une dynamique fortement saluée par les bénéficiaires qui prient pour un meilleur soutien de cette association par les autorités et les bonnes volontés pour que ces actions se pérennisent. « Un Pont pour l’Avenir » ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. La présidente Ndèye Marame BRUN et ses camarades ambitionnent de soutenir l’hôpital en médicaments et matériels de prise en charge.