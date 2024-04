DIRCAB du président Diomaye Faye : Mary Teuw Niane réagit à sa nomination

03/04/2024 23:02

" Je remercie Son excellence le Président de la République Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour l’honneur qu’il fait à ma modeste personne, en me nommant Ministre, Directeur de Cabinet, de me compter parmi ses plus proches collaborateurs dans son grand dessein pour le Sénégal", déclaré le professeur Mary Teuw Niane.



" Je prie Dieu pour la réussite de cette noble mission que le Président de la République m’a fixée", a ajouté l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis.