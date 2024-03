DIOMAYE PRÉSIDENT : ​le duo Mansour NDIAYE - Mary Teuw NIANE ratisse large

17/03/2024 21:12

Le leader du mouvement pour la Transformation Nationale (MTN) engage un ratissage dont lui seul a le secret, dans les coins et recoins de la région. Après un saut hier dans les zones de Fass-Ngom et de Gandiol avec les membres de Pastef, l’ancien ministre de l’Ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scrute dimanche les profondeurs de Diama, dans le département de Dagana accompagné de l’expert financier Mansour NDIAYE, président du Mouvement Dooley Yakaar et responsable politique à Ross-Béthio. Ce dernier vient de quitter Benno Bokk Yakaar pour soutenir Ousmane Sonko.



Après avoir sillonné les communautés maures de nationalité sénégalaise, implantées le long de ligne allant vers Diama, ils ont opéré un crochet vers villages de Maraye célèbre pour centre piscicole.



Puis, la délégation s’est rendue à l’intérieur dans les Diamdiam, à Deby et Tiguette, à Rawette et à Kheune (Commune de Ronkh) non loin de Diawar pour présenter les grands axes du projet de la coalition Diomaye Président.