DIGITALISATION INTÉGRALE DU SERVICE PUBLIC – ESPACE "SÉNÉGAL SERVICES" : À Saint-Louis, les grands chantiers de l’ADIE (vidéo)

Dans l’optique d’accélérer les procédures administratives, l'Agence de l’Informatique de l’Etat (ADIE) a signé, samedi un protocole avec la Commune de Saint-Louis. Cette convention devrait permettre d’assurer la digitalisation intégrale de la municipalité de la ville. En plus de ce programme, un important dispositif de surveillance créé a été mis à la disposition des forces de défense et de sécurité. Cette dynamique entrant dans le cadre du projet « Smart Sénégal », a été fortement saluée par le maire de Saint-Louis, Mansour FAYE. Par ailleurs, l’ADIE va mettre en espaces « Sénégal Services » à Saint-Louis. Il s’agit d’un pôle regroupant plusieurs services dédiés à la délivrance de papiers administratifs. NDARINFO a recueilli les impressions de l’édile et du DG de l’ADIE.