DÉVERSEMENTS D’ÉGOUTS ET PROLIFÉRATION D’ORDURES : excédée, la jeunesse de Tableau WALO fustige l’oubli de sa localité (vidéo)

Déprimés par les déversements récurrents d’égouts dans les ruelles du populeux quartier, les jeunes de Tableau sont montés au créneau, ce matin, pour exprimer leur ras-le-bol, à l’occasion d’une action citoyenne. Ils ont dénoncé l’inefficacité des opérations de curages défaillants de l’Office National de l’Assainissement (ONAS) et la canalisation défaillante.



« Notre quartier est oublié », dénonce Mouhamed Lamine MBODJI, un des membres du mouvement des jeunes. Ces derniers accusent le maire Mansour FAYE d’avoir sciemment relégué leur localité au second. « Nos trois mosquées et le poste de santé sont dans un piteux état. C’est inadmissible », fulmine le jeune Pikinois.



« Dorénavant, nous compterons que sur nos propres moyens. Nous en avons marre des promesses jamais tenues », a-t-il ajouté.



« Toutes les quinzaines, nous nettoyons, mais il est du devoir des autorités de nous accompagner dans nos actions citoyennes », soutient M. MBODJI. « Il n’y a que la cellule locale de PASTEF qui nous assiste dans nos initiatives et nous tenons vivement à la remercier ». Déterminés, les jeunes ont fait part de leur volonté de faire du quartier une référence de propreté et volontarisme citoyen à Saint-Louis.



>>> Voici leur cri de cœur ...