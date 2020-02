DÉVELOPPEMENT DU RIZ DE LA VALLÉE : 109 jeunes agripreneurs formés sur l’utilisation des TICS (vidéo)

Cent-neuf jeunes (109) sélectionnés parmi ceux qui avaient suivi, en octobre 2018, un atelier d’AFRICA RICE sur l’entrepreneuriat, la gestion intégrée, la culture, la transformation et la commercialisation du riz ainsi que la prestation de services, ont été formés sur l’utilisation des Tics. Des sessions visant à renforcer l’agrobusiness et le développement du riz dans la vallée du fleuve Sénégal. Du 28 janvier au 8 février 2020, les fondements du WEB 2.0, le fonctionnement des médias sociaux et de système de gestion de contenus électroniques ont été abordés au cours de ce séminaire à la démarche interactive. Les bénéficiaires ont marqué, à terme, leur pleine satisfaction. Il faut rappeler que cette activité s’inscrit dans le cadre du programme de Promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et la création d’emplois dans la filière du riz en Afrique de l’Ouest (PEJERIZ) lancé par AfricaRice en collaboration avec la Fondation Syngenta et le CTA. Suivez les réactions des prenantes …