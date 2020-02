DÉVELOPPEMENT DU MIX ÉNERGÉTIQUE : une option "fondamentale" pour le Sénégal (ministre)

Le ministre du Pétrole et des Énergies a indiqué, samedi, que la politique de développement du mix énergétique va se poursuivre nonobstant les découvertes de gaz et de pétrole au large des côtes du pays. Mouhamadou Makhtar CISSÉ qui s’exprimait en marge de la clôture de la conférence ouest-africaine sur les énergies renouvelables, organisée par l’Université Gaston Berger, annonce qu’un taux de 30% sera atteint avec la mise en route de la centrale éolienne de Taiba NDIAYE.



« C’est une option fondamentale du gouvernement du Sénégal », a-t-il indiqué. « Déjà, nous avons 22% d’énergies renouvelables dans notre parc. Parcourez la liste des pays qui ont recourt aux énergies naturelles, vous verrez que le Sénégal est en très bonne place », a-t-il dit. Le ministre a par ailleurs souligné la pertinence de la tenue de ce conclave international et salué la démarche participative de l’UGB.