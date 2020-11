DÉLABREMENT AVANCÉ DE L’ÉCOLE SAER SEYE : les anciens élèves se mobilisent (vidéo)

L’amicale des anciens élèves de l’école Saer SEYE a tenue, dimanche, une journée d’investissement humain et de remise de fournitures scolaires aux élèves démunis de l’école. Leur volontarisme a permis de reboiser la cour en plus de repeindre des salles. Une action citoyenne fortement saluée par les notabilités de quartier à travers le délégué et l’équipe pédagogique qui a marqué sa vive satisfaction. Les anciens se sont réjouis de l’intégration annoncée du programme de réfection d’établissements vétustes de Saint-Louis pour une enveloppe de 500 millions FCFA en réitérant, toutefois, la constance de leur engagement au profit de l’école.