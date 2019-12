DECIDEMMENT, À MBOUR IL N’Y A QUE CHEIKH ISSA SALL. Par MANSOUR BOCOUM/ JEUNESSE AMDEM

Si l’on reconnait le maçon au pied du mur. Cheikh Issa Sall est un architecte hors-pair. En effet, depuis la création de son mouvement Agir avec Macky pour l Développment de Mbour (AMDEM) en février 2016, il n’a cessé de poser des actes progressistes et a fini de gagner le respect et l’estime des siens.



Je voudrais citer quelques actions et des initiatives d’accompagnement mises en œuvre par le Président Cheikh Issa SALL, qui ont impacté positivement la vie des populations et amélioré sensiblement leur cadre de vie.



C’est ainsi que dans le domaine de la santé, le Mouvement Agir avec Macky Sall pour le Développement de Mbour a organisé des séries de consultations gratuites qui ont permis, tour à tour, de prendre en charge plus 25 000 personnes sur toutes les spécialisés confondues. Dans le domaine de l’éducation, la quatrième édition des cours de vacances gratuits a vu la participation de plus 20 000 élèves répartit sur 20 sites dans le département de Mbour. Ces cours de vacances ont été couronnés par la remise de 10000 kits scolaires aux plus méritants et les plus nécessiteux.



Conscient du fait que l’émergence que les sénégalais souhaitent de tous leurs vœux, ne sera atteinte sans une jeunesse citoyenne bien formée et suffisamment outillée, Cheikh Issa Sall accompagne constamment les étudiants ressortissants de Mbour dans les universités de Dakar, Saint-Louis, Thiès, Ziguinchor, Bambey, Sine Saloum. Pour lui, c’est un sacerdoce d’accompagner tout Mbourois, de tout bord et de toute obédience.



Aussi, voudrais-je confirmer qu’il est le partenaire de référence du monde sportif avec un soutien sans relâche depuis plus d’une décennie et d’une manière continue, toutes les initiatives sportives (navetanes, football, basket, handisport, lutte, etc).



Quant à l’environnement qui est un domaine très important pour le mouvement AMDEM, des séries de reboisements, des initiatives de nettoiement des quartiers rythment le quotidien de Cheikh Issa SALL.

Il a intégré cette pensée d’Aristote qui affirme que l'homme est fait pour vivre en communauté politique, et pour cela, il doit être au chevet de ses semblables.



L’animation politique pour le compte de la grande majorité présidentielle à Mbour c’est Le Président Cheikh Issa Sall, ça fait plus l’ombre d’un doute. Il ne lasse jamais de défendre le président de la République à travers des prises de position courageuses mais aussi par des actions d’envergure.



Décidemment, il cristallise tous les espoirs



Partant du discours de la méthode de Descartes pour bien conduire sa pensée dans les sciences, il est considéré valablement, qu’il faut admettre pour vrai qu’on l’eût évidemment trouvé comme Vrai.

Cheikh Issa SALL ne serait-il pas inspiré de cette pensée en envoyant des experts sur le terrain prélever des données dans tous les domaines surtout sur les questions qui préoccupent Mbour et en faire une situation de référence scientifique. Ces données ont servi d’intrants pour camper le processus d’élaboration du Plans d’Aménagement et de Modernisation de la Ville de Mbour. Voilà une démarche novatrice qui implique le citoyen dans le processus de formulation des politique publiques.



En effet, le panel sur le thème « Macky 535, une synergie d’opportunités et d’actions pour l’émergence de Mbour » organisé par la jeunesse du Mouvement AMDEM a servi de tribune pour le Président Cheikh Issa Sall pour partager et sensibiliser la population sur le contenu dudit document devant servir de boussole pour les actions futures.

Pour dire, c’est la première fois, dans le landerneau politique Mbourois, qu’un candidat à des élections municipales dispose et présente, plus d’un an avant le scrutin, un Plan d’Aménagement et de Modernisation de la ville de Mbour (PA2M)

Ce programme de société proposé constitue un modèle de développement intégré basé sur des réalisations infrastructurelles et non infrastructurelles.



Ledit plan de modernisation se veut une réponse adaptée, et lie le développement urbain au développement humain, et permettra à terme de construire une ville émergente prenant en compte les préoccupations des habitants dans tous les domaines (demande sociale, services sociaux de base adéquats, entre autres)



Décidemment, Cheikh Issa Sall a changé les paradigmes



C’est là le moment de lancer un appel à toute la jeunesse, à toutes les forces vives de se souder comme les épaules d’une montagne afin de relever les défis d’un développement intégral de Mbour avec le Président Cheikh Issa SALL.



MANSOUR BOCOUM

DOCTORANT EN SCIENCE POLITIQUE

JEUNESSE AMDEM