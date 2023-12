DÉCEMBRE 1990- DÉCEMBRE 2023: L’UGB célèbre ses 33 ans

Située sur les rives du fleuve Sénégal, la ville de Saint-Louis fut pendant près de quatre-vingts ans la capitale du Sénégal, jouant un rôle central dans l’histoire politique et culturelle de l’Afrique occidentale française. La transition vers Dakar comme capitale en 1957 n’a pas diminué l’importance de Saint-Louis, qui demeure un centre éducatif majeur dans la région.



L’émergence de Saint-Louis comme centre intellectuel a été grandement renforcée par la création de l’Université de Saint-Louis, un établissement d’enseignement supérieur qui a ouvert ses portes le 17 décembre 1990.



La mission de l’université était de former une nouvelle génération d’intellectuels sénégalais, reprenant le flambeau de l’élite formée dans les écoles, lycées, et centres de formation d’instituteurs depuis l’époque coloniale.



La genèse de l’Université de Saint-Louis UGB remonte à la loi no 90-03 du 2 janvier 199, officialisant sa création. Cependant, le projet avait déjà été amorcé avec la pose de la première pierre par le président Senghor le 14 janvier 1975.



L’université avait pour ambition de soulager la congestion académique de Dakar en attirant les meilleurs bacheliers du pays, se positionnant ainsi comme une institution d’excellence. Le 17 décembre 1990, un moment historique, l’Université de Saint-Louis a ouvert ses portes à sa première cohorte d’étudiants, composée de 600 individus exceptionnellement talentueux. Cette institution a été baptisée du nom du philosophe Gaston Berger par le décret no 96-1016 du 4 décembre 1996, honorant ainsi une figure intellectuelle majeure.



Au fil des années, l’Université Gaston Berger a joué un rôle essentiel dans le développement intellectuel et académique du Sénégal. Cependant, alors qu’elle célèbre son trentième anniversaire, elle doit faire face à des défis significatifs. La pression démographique et la récurrence des grèves ont perturbé le fonctionnement normal des enseignements et des apprentissages. Malgré ces obstacles, l’Université Gaston Berger demeure un bastion éducatif, continuant à former la relève intellectuelle du Sénégal.



Vive les Sanarois !