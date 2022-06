Culture fourragère : la Luzerne de Saint-Louis impressionne le Niger – vidéo

01/06/2022 07:05

Le ministre de l’Élevage du Niger par ailleurs Porte-Parole du gouvernement a visité mardi les champs des Fermes de la Teranga, implantées dans la zone de NGNITH (département de Dagana). Trois cent cinquante (350) hectares de terre sont en train d’être mise en valeur. « C’est une exploitation très importante pour le cheptel », a indiqué Tidjani Idrissa Abdoulkadri. « Nous sommes venus voir ce qui se fait et partager l’expérience sénégalaise », a indiqué le ministre. « Je suis impressionné et satisfait de ce que je viens de voir », a-t-il lancé à Gora SECK, l’administrateur des Fermes. Le ministre fait part de « similitudes et des réalités proches des uns et des autres » entre le Sénégal et son pays en soulignant le devoir pour les deux Etats de renforcer la coopération. M. Abdoulkadri note dans ce sens la perception de belles perspectives en évoque la possibilité d’engager une collaboration dense sur le secteur de l’élevage.