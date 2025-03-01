Crue des fleuves Gambie et Sénégal : vigilance renforcée recommandée

Le chef de la brigade des ressources en eau de Kédougou et Tambacounda, Idrissa Ka, a invité mercredi les populations riveraines des fleuves Gambie et Sénégal à maintenir et renforcer les mesures préventives face à la montée des eaux, les deux cours d’eau étant proches de leur cote d’alerte.



Selon lui, une légère hausse est enregistrée sur le fleuve Gambie à Mako et Gouloumbou, tandis qu’une baisse est observée à Kédougou et Simenti. Concernant le fleuve Sénégal, les relevés indiquent une baisse à Bakel, situé à 88 centimètres en dessous de la cote d’alerte, mais une tendance à la hausse est notée à Kidira (1 000 cm), Matam (800 cm) et Podor (500 cm).



Idrissa Ka a mis en garde contre une aggravation de la situation si les pluies orageuses persistent dans le bassin du fleuve Gambie, soulignant la nécessité pour les habitants de Kédougou, Mako, Gouloumbou, Bakel, Matam et Podor de rester vigilants.



