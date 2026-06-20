Crucifiée dans les derniers instants : la Côte d'Ivoire chute face à l'Allemagne

20/06/2026

L'Allemagne a arraché une victoire cruelle face à la Côte d'Ivoire (2-1), au terme d'un match de Coupe du monde d'une rare intensité où chaque équipe s'est retrouvée au bord de la rupture dans les derniers instants.





Portée par une excellente entrée en jeu de Deniz Undav, auteur d'un doublé décisif dans le temps additionnel, la Mannschaft a fait craquer des Éléphants pourtant tout proches de décrocher une qualification historique pour le second tour.





Pour se hisser en seizièmes de finale, la Côte d'Ivoire devra désormais l'emporter face à Curaçao lors de la dernière journée du groupe E, ou au minimum faire match nul.





MS/NDARINFO.COM

