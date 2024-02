Crise à l'UGB : la Coordination des étudiants reçue au palais

28/02/2024 06:57

Le Chef de l'Etat a reçu cet après-midi la coordination des étudiants de Saint-Louis (Cesl), renseigne une note publiée sur X par le Présidence de la République.



"Dès le début de l'audience, le Président Macky SALL a fait observer une minute de silence en mémoire des étudiants Alpha Yoro Tounkara et Prosper Senghor, décédés récemment lors de manifestations à l'université Gaston Berger de Saint-Louis", indique le texte.



Poursuivant, le document renseigne que des " échanges ont abouti à un consensus sur la nécessité d'éviter la violence pour apaiser l'espace universitaire et prendre en charge les préoccupations d'ordre pédagogique et social qui se posent au sein de l'université Gaston Berger".



Le Président Sall a profité de l'occasion pour présenter ses condoléances et décidé d'accompagner les familles des victimes pour les soutenir dans ces épreuves difficiles.



Signalons que le recteur, le professeur Maguatte NDIAYE et d'autres acteurs de l'Université ont pris part à ce conclave.