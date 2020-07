Criminalité faunique : des trafiquants interpellés à Kolda

En cette période de pandémie, dans le cadre de la lutte contre les transmissions de maladie de l'animal sauvage à l'homme, la chasse aux trafiquants et aux braconniers de peaux ou de viande de brousse d'animaux sauvages s'intensifie au Sénégal. Après Tambacounda le mois dernier où 4 peaux de léopards fraîches avaient été saisies, c'est au tour de Kolda, de subir une surveillance accrue de ce commerce illégal.





Le samedi 18 juillet, sous la supervision du Procureur de Kolda, une équipe mixte composée des agents et éléments des Parcs Nationaux, du Commissariat Central de Kolda, de la Brigade de Gendarmerie Territoriale, appuyée par le projet Eagle-Sénégal ont procédé à l'interpellation de 3 personnes présumées trafiquants de faune en possession, circulation et commercialisation d'une peau de Léopard, une espèce intégralement protégée et menacée de disparition, 1 peau de serval, 17 peaux de Guibs harnachés, différentes espèces de mammifères africains et 2 cornes de Guibs. Finalement, 25 peaux au total ont été saisies sur le principal prévenu ainsi que 32 morceaux de viande de brousse braconnés de guibs torréfiées, destinées à la consommation humaine et 1 manche d'une arme de chasse. Toutes les peaux, d'après les enquêtes menées, pourraient provenir du Parc National du Niokolo Koba dans lequel un des présumés trafiquants exercerait illégalement la chasse depuis plus de 30 ans.



Les prévenus sont actuellement entendus à la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Diaobe. Si les faits de détention, circulation, commercialisation et acte de chasse illégal (L32-L27) sont retenus, ils pourraient écoper de peines de prison et d'amendes très sévères.