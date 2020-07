Création de Suqali SOPI : les partisans de BRAYA se démarquent (communiqué)

Suite à un article paru récemment dans certaines presses et à travers des réseaux sociaux, parlant de la création d’un nouveau parti politique dénommé Suqali SOPI, La Coordination Départementale du Parti Démocratique Sénégalais (P.D.S) de Saint-Louis s’est réunie, en Assemblée Générale extraordinaire, le samedi 11 juillet 2020 à 17 H à la permanence, pour se penser sur la situation politique du pays. Elle a, à cette occasion, publié un communiqué que nous vous proposons.