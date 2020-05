Covid-19 : le traitement extrahospitalier concerne les patients âgés de moins de 50 ans

La prise en charge extrahospitalière des patients concerne ceux d’entre eux testés positifs au Covid-19, âgés de moins de 50 ans, ne souffrant d’aucune maladie chronique et ne présentant aucun signe de coronavirus, a précisé jeudi la directrice générale de la santé, Marie Khemesse Ndiaye Ngom.



‘’La prise en charge extrahospitalière concerne toute personne testée positive au Covid-19, âgée de moins de 50 ans, ne souffrant d’aucune maladie chronique et ne présentant aucun signe de la maladie à coronavirus’’, a-t-elle dit en présentant le dernier bilan national de la pandémie de coronavirus.



Le traitement des patients en dehors des centres des établissements de santé est assuré par un personnel médical, dans des sites d’hébergement des malades, selon Mme Ndiaye.



Elle précise que ‘’toute personne ne répondant pas aux critères énoncés ci-dessus est prise en charge dans les structures de santé dédiées au Covid-19’’.



Le directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (COUS), Abdoulaye Bousso, a annoncé samedi que des sites avaient été aménagés pour la prise en charge extrahospitalière de certains patients.



Un hangar de l’aéroport Léopold-Sédar-Senghor, à Dakar, une base de l’armée de l’air située à Thiès et le centre aéré de l’armée implanté à Guéréo (ouest) font partie des sites choisis pour cette forme de traitement des patients, selon M. Bousso.



‘’On accueille sur ces sites des patients peu symptomatiques, qui vont y être pris en charge par une équipe médicale disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Une ambulance médicalisée sera positionnée sur ces sites’’, avait assuré le directeur du COUS.



Selon lui, 400 lits ont été installés dans les centres de traitement extrahospitalier des patients.



APS