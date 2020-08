Covid-19 : la situation globale de la région de Saint-Louis

Durant la semaine du 08 au 15 août, la région de Saint-Louis a enregistré 68 nouveaux cas de Covid-19. Le nombre de patients en cours de traitement est aussi passé de 33 à 59. Cependant, plus d'une trentaine de patients ont été déclarés guéris et sortis, note un communiqué de la région médicale reçu à NdarInfo.



Les cas communautaires ont connu une progression fulgurante surtout au niveau du District de Saint-Louis qui a enregistré 46 sur un total de 56 pour la Région.



Aujourd'hui, tous les quartiers de la ville de Saint-Louis sont touchés avec une progression naturellement plus rapide dans les zones de forte densité. À ce jour, le bilan depuis le début fait état de 171 patients déclarés répartis entre Saint-Louis commune 126, Richard-Toll 41, Podor 03 et Pété 01. 67 patients ont été déclarés guéris et 59 sont encore sous traitement et 06 patients ont été évacués.



Notons que le centre de Traitement épidémiologique de Saint-Louis n'a pas enregistré de décès. Cependant la région a notifié 08 cas de décès liés à la COVID. Il s’agit généralement de patients ayant consulté tardivement et reçus au Service d'Accueil et d'Urgence ou à la Réanimation de l’Hôpital de Saint-Louis dans un tableau de gravité souvent associé à une détresse respiratoire.



