Covid-19 : la situation épidémiologique de Saint-Louis

Saint-Louis n’a pas enregistrée de nouveaux cas positifs au Covid-19, depuis plus de 3 semaines. Après la guérison du patient habitant au quartier de Ndiolofène, une personne infectée provenant de la région de Louga s’est, elle aussi, remise de la maladie.



Deux tests ont été envoyés parmi le lot de 1161prélèvements diagnostiqués à Dakar, mercredi. Les analyses sont revenues négatives.



Pour autant, les autorités ne dorment pas sous leurs lauriers. La surveillance des entrées, tant au niveau des frontières que du territoire, a été renforcée.



Avec la collaboration parfaite des populations sur le respect des mesures de l’état d’urgence, du couvre-feu, de la distanciation sociale et du port du masque, l’espoir d’une éradication complète de la pandémie peut se nourrir. Dans cet élan, chacun doit y amener sa contribuer en sensibilisant sa famille et ses proches sur la nécessité de se conformer aux directives des autorités sanitaires. Il y va de l’intérêt de toute la communauté.



