Covid-19 : la chanteuse Me Aminata Khass sensibilise ’’sur le respect strict’’ des mesures édictées

Me Aminata Diouf Yade alias ‘’Aminata Khass’’, artiste-chanteuse, a lancé un appel à la population saint-louisienne en particulier, et sénégalaise en général, pour un ‘’respect strict’’ des mesures prises par les autorités sanitaires car, selon elle, ‘’il y va de la santé et de la vie de l’ensemble des citoyens’’.



Artiste-chanteuse par ailleurs greffière auprès de la cour d’appel de Saint-Louis, Aminata Khass a noté que le coronavirus n’épargne ni ministre, ni artiste, ni aucune autre personne. ‘’Les populations ont l’obligation de rester dans les maisons durant cette période de confinement, afin que la pandémie soit vaincue au Sénégal’’, a-t-elle lancé dans un clip-vidéo.



Me Aminata Diouf Yade a soutenu que les imams, les porteurs de voix, les artistes et autres personnes influentes de la société doivent véhiculer des messages de sensibilisation, afin que les citoyens restent dans les maisons et évitent les rassemblements. Aussi, elle invite ces porteurs de voix à insister sur le respect des mesures d’hygiène, notamment le lavage des mains.



APS