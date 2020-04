Covid-19 : la COJER de Saint-Louis se joint à la guerre. Mansour FAYE reçoit une enveloppe de … (vidéo)

Le maire de Saint-Louis a exprimé, lundi, sa gratitude aux membres de convergence des jeunes républicaines (COJER) de Saint-Louis. Ils sont « mobilisés, rassemblés et solidaires », « fournissent des efforts physiques tous les jours sur le terrain de la sensibilisation, de l’accompagnement, de la distribution des dons que nous recevons », a-t-il dit à l’occasion de la remise d’une enveloppe financière de soutien à la guerre contre le Covid-19.



Les jeunes ont, en effet, mis une enveloppe d’un million de francs CFA sur la table. « C’est un geste que je salue à sa juste valeur », a confié l’édile. « Nous sommes dans un contexte da solidarité et d’union des cœurs et c’est que les jeunes manifestent à travers cette action », notre le ministre.



Par la voix de son chargé de communication, Papa Aly SOW, la Cojer annonce d’autres remises avant d’inviter la jeunesse de la ville à s’impliquer dans la lutte. « Nous voulons par cette démarche nous engager dans la dynamique entreprise par les organisations socioprofessionnelles de la ville au profit des populations », a-t-il ajouté.



>>> Les réactions en vidéo ...