Covid-19 : l'épidémie rebondit en Chine, l'Europe rouvre ses frontières

La Chine a enregistré, dimanche, un rebond des nouveaux cas de coronavirus, renforçant les craintes de résurgence de la pandémie dans le pays où elle a démarré fin 2019. Au même moment, plusieurs pays d'Europe s'apprêtent à rouvrir leurs frontières après avoir constaté un recul de la maladie.