Covid-19, l'après Tabaski. Par Mary Teuw NIANE

La pandémie de la covid19 continue lentement, mais inexorablement à progresser sur le continent Africain. Sur mille (1000) cas testés positifs à la covid19 dans le monde, cinquante deux (52) cas sont en Afrique. Sur mille (1000) décès liés à la covid19 enregistrés dans le monde, trente et un (31) sont en Afrique. Le taux de létalité de la covid19 en Afrique reste toujours inférieur au taux mondial et s’établit à 2.21 % contre 3.65 % au niveau mondial. La situation de certains pays africains devient, petit à petit, inquiétante. C’est le cas de l’Afrique du Sud, de l’Egypte, du Nigéria, de l’Algérie, etc. Le cas de Madagascar est à surveiller du fait, ces dernières semaines, de l’accélération de la contamination sur la Grande Île, avec 13 643 cas positifs, même si le taux de létalité à 1.2% reste faible et que le taux de guérison à 88% est particulièrement élevé.